27日は長崎市の朝の気温が3.3℃、日中は14℃を超え、気温差は10℃以上でした。 寒暖差があると体調管理も大切ですが、“服装選び” に迷いますよね。 民間の気象会社「ウェザーニューズ」がまとめたひと目でわかる、気温ごとのおすすめの服装です。 5℃未満は、ダウンコートが必要ですが16℃くらいだとセーター 25℃くらいは長そでのシャツがよさそう、だということです。 27日と比