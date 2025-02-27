広島市内で知人男性を殺害し、遺体をバラバラにして捨てたとされる男の裁判で、被告は改めて「殺害したのは別の人物」と主張しました。「全く見覚えのない男が植木さんに馬乗りになって、顔面にコンクリートブロックを使って何度も叩きつけていた」被告は現場で見たという男の特徴を語りました。この裁判は、渡部大地被告が２０２１年、広島市佐伯区の住宅で知人男性の顔面をコンクリートブロックで殴打し殺害。死体を