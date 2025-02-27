【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■卒業前ラストグラビアは、馴染み深いスタッフたちと夕日の差し込む都内スタジオで撮影！ 2月19日にリリースされた11thシングル「UDAGAWA GENERATION」の活動をもって、櫻坂46を卒業することを発表した最後の一期生、小池美波が、3月10日発売の『blt graph.vol.110』の表紙＆巻頭に登場。卒業前ラストグラビアを披露する。 小池は、2015年に櫻坂46の前身グループである欅