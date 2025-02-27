２月２０日、広島市西区の９０代の女性が孫をかたる人物から現金８００万円をだまし取られました。「現金の補填が必要」などと電話があり、自宅近くに現れた人物に現金を手渡したということです。直後に女性が本当の孫に連絡したことで事件が発覚しました。（２０２５年２月２７日放送）