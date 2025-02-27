中国メディアの北京青年報によると、卓球中国男子の王楚欽（ワン・チューチン）は「乒乓世界」のインタビューで、昨年の「最悪」のシーンについて聞かれ、パリ五輪でカメラマンにラケットを踏み折られたアクシデントを挙げた。王は孫穎莎（スン・インシャー）とペアを組んで出場した混合ダブルスで金メダルを獲得するも、直後にベンチになだれ込んだカメラマンにラケットを踏み折られた。翌日の男子シングルス2回戦に