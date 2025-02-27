2月27日に、株主優待制度について新設や拡充を発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ジェネレーションパス [東証Ｇ]決算月【10月】2/27発表（場中） 毎年10月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、株主限定の特設ウェブサイトで使用できる株主優待券2000円分を贈呈する。また、長期保有株主向け特