つっぱり棒を使って暮らしの「困った」を解消してみませんか？お話を伺ったのは、築31年の賃貸マンションで、3匹の保護猫と暮らしているフォトスタイリストのヤノミサエさん。今回は重たいものでもつるせる、つっぱり棒の便利な使い方を教えてもらいました。1：重たいものをつるすなら耐荷重をチェック！つっぱり棒を選ぶときは、必ず「耐荷重」をチェックしましょう。わが家では、洗濯機上のデッドスペースにハンガーをつるして