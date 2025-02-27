Screenshot:CapcomChannel / YouTube 狩猟解禁まであとわずか。いよいよ明日、2月28日（金）に発売を迎える『モンスターハンターワイルズ』。フィールドの気候の変化、喋るオトモアイルー、群れを成すモンスターなど新要素がギュッと詰まったシリーズ最新作に期待が高まります。そこで、これまでに公開された、プロモーション映像を含む情報と、2024年11月と今月の2回にわたって実施されたオ