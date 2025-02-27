中国商務省は、日本の経済界の代表団の訪問を歓迎する考えを示しました。海外からの投資が激減していることを踏まえ、日本からの投資に期待感を示した形です。日本の経済界の代表らが参加する「日中経済協会」の訪中団は今月16日から21日まで北京などを訪問し、経済分野を担当する何立峰副首相らと会談しました。中国商務省の何亜東報道官は27日の記者会見で日本から訪中団について、「中国市場を重視するものであり、期待感を十分