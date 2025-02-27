シャープは、完全ワイヤレスイヤホン「SUGOMIMI（スゴミミ）MH-L1SG」を2025年2月下旬に発売する。音量やバランスなど自動調整日常生活における"聞こえ"に着目したという。人によって得手不得手があり、聞くことが不得意な音域はそれぞれ異なり、それぞれの"聞こえ"に応じて音をチューニングする「聴覚拡張」機能を搭載した。日常的に身につけることで、対面での会話やテレビの音声、コンサートの演奏音、川のせせらぎのような自然