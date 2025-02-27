元AKB48でタレントの横山由依（32）が25日放送のABEMA「愛のハイエナ3」にゲスト出演。アイドル時代の忘れられないファンを告白する場面があった。この日は元HKT48の田中美久とともにスタジオゲストとして出演した。スタジオでは「忘れられないイベント」をテーマにトークを展開。AKB48グループに12年間在籍して、2代目AKB48グループ総監督を務めていた横山には忘れられないファンが1人だけいると告白した。握手会イベント