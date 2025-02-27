自民、公明両党は２７日、日本維新の会との政調会長会談を国会内で開き、「年収１０３万円の壁」の見直しに関し、所得税の課税最低限を１６０万円に引き上げる与党案への賛成を呼びかけた。維新は持ち帰った。これまで与党と協議してきた国民民主党は２７日、反対方針を決めた。政府は１２３万円への引き上げを盛り込んだ２０２５年度予算案と税制改正関連法案を提出しており、自公は２８日にも与党案に基づく修正案を国会に提