２６日放送の読売テレビ系「浜ちゃんが！」では、「芸能人とっておきお取り寄せグルメ」プレゼン対決企画が行われた。インディアンス、牧野真莉愛とともに俳優小手伸也（５１）が登場した。小手は、ドラマ、映画、舞台は「差し入れの宝庫」と説明し、「真っ先に手を出すタイプで。見てお分かりの通り、食べるのが大好き」とゆったり体型を触って笑わせた。これにドラマ好きの浜田雅功が「あなた本当に、『ＨＥＲＯ』の時、