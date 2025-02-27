キャッチボールする横浜ＤｅＮＡの選手ら＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」沖縄・宜野湾での春季キャンプを終えた横浜ＤｅＮＡは２７日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で全体練習を行い、打撃などで約２時間、汗を流した。キャンプＢ班（２軍）だったベテランの宮崎も合流し、軽快な動きを見せた。３月１、２日に行われる中日戦（バンテリンＤ）で今季初実戦に臨む見通し。投手陣はキャッチボールなどで調整。河