レアアースを要求するトランプ大統領ですが、ウクライナが求める安全保障については 「あんまり約束したつもりはない」と発言。今後、どうなるのか専門家に聞きました。【画像】「平和維持部隊」構想トランプ大統領は？■トランプ流“取引外交”世界翻弄アメリカトランプ大統領「我々は金を取り戻す取引をとりつけ、将来的に多くの資金を得ることができるだろう」支援の見返りとして、アメリカが要求しているレアアース