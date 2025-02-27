北海道旭川市の神居古潭で、女子高校生（当時17）がつり橋から落ちて溺死（できし）した事件で、殺人罪などに問われた当時19歳の女（20）=旭川市=に対する裁判員裁判の初公判が27日、旭川地裁（小笠原義泰裁判長）であった。女は起訴内容を認め、弁護側が情状酌量を求めた。【写真】旭川17歳殺害暴行の様子を「ビデオ通話」8分9秒に何が公判では検察が起訴状を読み上げた後、裁判長に認否を問われた女は「間違いありません