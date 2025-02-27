元タレントの中居正広さんが起こした女性とのトラブルをめぐって、フジテレビの一連の対応が問題となっている中、親会社のフジ・メディア・ホールディングス（FMH）は27日、取締役の選任・解任などについて、取締役会に助言する「経営諮問委員会」の委員を、同社の日枝久・取締役相談役が同日付で辞任したと発表した。取締役にはとどまる。また、1月末までに311社の広告主がフジでの自社CMの放送を取りやめ、2月の放送収入は前年