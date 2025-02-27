Samsung初のスマートリング「Galaxy Ring」をレビュー！ついに日本上陸健康状態や運動などのデータを取得できるウェアラブル機器で現在、注目されているのが指輪型で装着しているのが楽な「スマートリング」です。これまでは大きさの問題などから腕時計型やリストバンド型の「スマートウォッチ」や「スマートバンド」が主流でしたが、より小型化する技術が進み、各社からスマートリングが登場しています。そんな指輪型で健康データ