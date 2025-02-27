そろそろ靴を新調したい！ 今回はそんな人におすすめしたい「高見えシューズ」を【ZARA（ザラ）】よりピックアップ。いつもの靴から履き替えれば、ワンランク上の着こなしに近づけるかも。頼りになりそうなシューズを2点レポートします。ぜひ在庫がなくなる前にチェックしてみて。 メタルストラップが印象的なバレエシューズ 【ZARA】「メタルストラップバレエシューズ」\6,590（税込） つ