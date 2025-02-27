フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）とフジテレビが２７日、それぞれ定例の取締役会を開き、終了後に金光修ＨＤ社長と、清水賢治フジテレビ社長が会見を開いた。フジテレビを巡っては、昨年末から元タレント・中居正広氏の女性トラブルに端を発した一連の問題への対応に批判が集中。スポンサーが離れ、ＣＭの差し替えも相次いでいる。フジテレビ前社長の港浩一氏は先月２７日の会見で、トラブル被害に遭った女性に「お