90年代や2000年代など、少し前のトレンドがリバイバルしていますが、着方によっては古く見えてしまうことも……。そこで今回は、Instagramフォロワー1.2万人、ユニクロ展示会にも招待される40代インフルエンサー@ayakonbubuさんのスタイリングから【ユニクロ】のアイテムを使った「最旬パンツコーデ」をご紹介！ いつものコーデがイマドキに変身するテクを真似して、毎日のオシャレを楽しんでみて。 無地