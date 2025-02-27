【プロミス・マスコットエージェンシー】 4月10日 発売予定 価格：未定 Kaizen Game Worksは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用ゆるキャラ事務所経営アドベンチャー「プロミス・マスコット・エージェンシー」の発売日を、4月10日と発表した。価格は未