現在、国内で飼育できる生き物にはいろいろな決まりがあります。飼育する上での決まりはもちろん、通常は飼育が禁止されているものも。本記事は、「ある動物を飼育するとしたら？」をテーマにした漫画作品になっています。とある理由で「馬」を飼いたい女子高生とペットショップのお姉さんの掛け合いを通して、ペット・飼育にまつわるちょっとした雑学が知れます！                