ハーマンインターナショナルは2月27日、完全ワイヤレスイヤホン「JBL Tune Beam 2（チューンビーム2）」を販売開始しました。   記事のポイント 実売1万円台ながら、ハイブリッドノイズキャンセリングなど上位モデルを踏襲した機能性が魅力のモデルです。ショートスティックタイプで、装着感の良さも特徴。IP54防水・防塵に加え、充電ケース併用時には最大40時間の再生が可能とバッテリー容量も十分です。ヘビーユースにもし