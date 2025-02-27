どこにでもマウントを取りたがる人はいますが、大人になると面と向かって反論することも出来ず我慢してしまう……なんてこともありますよね？ 今回は、小学生の娘さんを持つ筆者友人が体験したとんでもないマウントママのエピソードをご紹介いたします。 マウントを取り始めるママ友にストップをかけたのは……！？ 非常識なママにストップをかけたのはまさかの子どもたち！ 学校で人を傷つける言葉はちくちく言葉