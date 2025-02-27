結婚生活では、夫婦間の思いやりや支え合いが幸せの基盤となります。ときにその基盤を揺るがすような言動は、相手の心に深い傷を残すこともあります。今回は、夫の無思慮な言葉が引き起こす問題と、そのような特性を持つ男性に共通する点を紹介していきます。【話を聞かない、受け入れない態度】「夫は私の意見を聞かず、すぐに『それは無理』と言うんです。相手の提案を一方的に拒否することは、問題解決を難しくさせると思います