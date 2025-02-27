乃木坂46を卒業した与田祐希が27日、自身のインスタグラムを通じて卒業コンサートについて感謝の気持ちをつづった。22日と23日にみずほPayPayドーム福岡で開催されたコンサートには、与田にとって特別なゲストが多数出演し、大きな盛り上がりを見せた。【写真】与田祐希＆大園桃子、“よだもも”2ショット与田は投稿で、「たくさんのゲストの皆様にもご協力いただきました！」と述べ、「小杉さんはお忙しい中歌も踊りも覚えて