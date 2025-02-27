日向坂46・佐々木久美の1st写真集『めくる日々』の裏表紙が公開され、あわせて秋元康による帯文も明らかになった。【写真】日向坂46・佐々木久美1st写真集、裏表紙4種類先行カットも裏表紙は4種類。通常版には、布団にくるまった美脚が際立つカットを採用。チャームポイントの腕のほくろも写り、彼女の魅力が詰まった1枚となっている。楽天ブックス限定版では、日が沈む直前の幻想的な空と水上デッキを背景にした横顔カッ