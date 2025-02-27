元SKE48で女優としても活躍する古畑奈和（28）が、26日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）最新号に登場。大ヒットのデジタル写真集に収められていなかったアザーカットが掲載されている。 【写真】ほんとに腹筋1日10回？美ボディがたまらない！ アイドルグループを卒業後、女優業の躍進が目覚ましい古畑。2024年末に発売したデジタル写真集「HELLO NEW ME」が年をまたいでもロングヒットを続けている。「撮