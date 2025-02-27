女優の有森也実が２７日、自身のＳＮＳを更新。ＴＢＳ系ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」（金曜・午後１０時）に出演することを報告し、撮影オフショットを公開した。織田裕二、鈴木保奈美らが出演した大ヒットドラマ「東京ラブストーリー」（フジテレビ系・１９９１年）の関口さとみ役で人気となった有森は現在５７歳。この日はインスタグラムに「明日、２／２８（金）夜１０時ＴＢＳ『クジャクのダンス、誰が見た？