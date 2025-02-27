女優の畑芽育が２６日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演し、極端なインドア派であることを明かす一幕があった。インドア派代表として出演の畑は「これ、分かってもらえるとうれしいんですけど」と話し出すと「自分が大好きなアーティストのライブとかに行っても、すっごい楽しいんですけど、なんとなく家に帰りたくなる瞬間ってありません？」と問いかけた。ＭＣの上田晋也が「な