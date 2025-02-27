TBSテレビやTBS系列各局の記者やディレクターが、歴史的事件、現在進行形の出来事、そして市井の人々の日常を追い続け、記録し、情熱を込めて世に送り出すドキュメンタリーブランド「TBS DOCS」。そのもとで制作された作品を上映する「TBS ドキュメンタリー映画祭」が、3月14日より東京・名古屋・大阪・京都・福岡・札幌の全国6都市で順次開催される。今回の上映作品のなかで注目されている1本が、『巨大蛇行剣と謎の4世紀』。場