テレ東系ドラマ9『法廷のドラゴン』（毎週金曜後9：00）の第7話が28日に放送されるのに先立ち、あらすじと場面写真が公開された。【場面カット】明るい表情で将棋を指す兎羽（白石麻衣）今作は、空気を読まないが、得意の将棋に絡めた法廷戦略で事件を解決していく新米弁護士・天童竜美（上白石萌音）が、存続の危機に瀕（ひん）する弁護士事務所の若き所長・虎太郎（高杉真宙）と共に奔走。事件を得意の将棋になぞらえて解