阪神電気鉄道が運営する阪神甲子園球場とモリサワによる100周年記念共同プロジェクト「甲子園フォント」のお披露目式が27日、阪神甲子園球場で開催された。職人の手によりスコアボードに書かれていた「甲子園文字」を、モリサワが実用に即してフォント化した。【写真】日本一に輝いた年の阪神タイガース選手の名前が並んだスコアボード1934年に阪神甲子園球場の外野中央に完成した2代目スコアボードでは、1983年まで、職人が黒