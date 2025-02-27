ラグビー・リーグワン1部のトヨタは27日、3月1日の浦安戦（Jヴィレッジ）に向けてオンライン会見を開いた。前節の神戸戦で今季最多失点を喫して5連敗。今季1勝1分け7敗で、前半戦9試合を終えて2部との入れ替え戦に回る11位に後退した。浦安戦では、今春に帝京大から加入することが決まっており、アーリーエントリーされているFW青木恵斗とBK小村真也の大学生2人が初めてメンバー入り。リザーブに名を連ねた。オンライン会