【ピッサヌローク（タイ北部）＝水野哲也】タイを訪問中の秋篠宮さまは２７日、同国北部ピッサヌロークのナレースワン大学を訪れ、畜産学の名誉博士号授与式に出席された。同大は鶏に関する研究で知られる。魚類や家禽（かきん）を研究する秋篠宮さまがタイの大学から名誉学位を受けられるのは１２件目。授与式では、同大の学長が秋篠宮さまの研究の業績について説明。秋篠宮さまは、「私一人が授かったものというよりも、日