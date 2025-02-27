将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、王座、棋王、王将、棋聖、22）への挑戦者を決める第83期順位戦A級最終一斉対局が2月27日、静岡市内の「浮月楼」で行われている。名人挑戦をかけた大一番に臨む佐藤天彦九段（37）だが、対戦相手の佐々木勇気八段（30）が注文した夕食の量が話題に。まさかの3人前オーダーに、ファンは騒然となっていた。【映像】ほんとに全部食べたの！？佐々木八段の夕食メニュー名人への挑戦権獲得に最も近