北井佑季競輪を統括するJKAは27日、ドーピング違反に認定された神奈川所属の北井佑季（35）が最上位クラス（9人）のS級S班から除外されることが、同日のS級S班選出委員会で決まったと発表した。3月1日から3カ月間の出場あっせん停止も決まった。競走中の違反行為で6月1日からの1カ月間も出場をあっせんされない。S級1班に降格する北井に代わって、同1班で徳島所属の犬伏湧也（29）が4月1日付でトップの同S班に昇格する。神奈