大きなガラス窓を使った開放感のあるチャペルに複数の披露宴会場がある福岡県の結婚式場。こうした式場を複数運営する会社が25日、突如として破産申請を発表し、関係者から戸惑いの声が上がっています。破産申請の準備に入ったのは、福岡・久留米市にある結婚式場運営会社「アルカディア」。25日、会社のホームページ上で突然、事業の停止を発表し、「本日以降の挙式・披露宴・宴会が全て実施できなくなりました。誠に申し訳ござい