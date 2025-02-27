2月27日午前、徳島県阿南市那賀川町のJR牟岐線の西原駅から約480m東にある阿南市那賀川町の田んぼで火事があり、一時、牟岐線の一部区間で上下線とも運転を見合わせました。警察などによりますと、27日午前11時20分ごろ、近くに住む男性から「枯れ草を燃やしていたところ、周囲に延焼している」と、119番通報がありました。ただちに消防が駆け付け、火は約40分後に消し止められましたが、周辺約1400㎡の枯れ草が焼け、JRの線