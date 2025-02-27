富山県内の中小企業の賃上げや価格転嫁の状況について県が調査したところ、賃上げを実施した企業の割合はおよそ9割、コスト上昇分に対する価格転嫁率はおよそ4割でした。これはきょうの県議会で自民党新令和会の代表質問に対し、県側が示しました。物価やコストが上昇する中、県が今年度、中小企業について調査したところ、賃上げを実施した企業の割合は全体で89.9％でした。業種別では、電気・ガス・水道、および不動産業で100％