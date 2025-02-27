【漫画】本編を読む人生の中ではたくさんの出会いと別れが繰り返される。そんな誰もが経験する喜びと悲しみを、少女と猫それぞれの目線から描いた『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』（万城目学：原作、にごたろ：漫画/KADOKAWA）。第143回直木賞候補作品にもなった名作小説を、「拾い猫のモチャ」シリーズの漫画家・にごたろ氏があたたかいタッチでコミカライズした作品だ。小学1年生の女の子・かのこちゃんは、年老いた柴