紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【Qoo10メガ割】注目ブランドにおすすめ聞いてみた！【6選】』の動画を投稿。案件動画ではあるものの、紗栄子さんなりの感想を語ってくれていました！【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■シートマスク動画内に登場したのはこちら！VT/シートマスク PDRN 2個セット 4,840円（編集部調べ） この投稿をInstagramで見るVT COSMETICS | JAPAN OFFIC