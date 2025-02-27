東京電力は再稼働を目指す柏崎刈羽原発7号機について、テロ対策施設の完成が大幅に遅れると発表しました。再稼働に向けた地元の同意を得る見通しは依然立っておらず、施設が完成する4年後の2029年まで運転の停止が続く可能性が出てきました。27日午後、取材に応じた柏崎市の桜井雅浩市長。〈柏崎市桜井雅浩市長〉「私が考えていたよりもはるかに 長いというか遅いというかという期間ですので非常に残念でありました」その言葉に