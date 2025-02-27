23日、メキシコのモンテレイで38歳の元スペイン代表DFセルヒオ・ラモスがキャプテンマークを巻いてピッチに立った。今冬にモンテレイと契約を結んだラモスは、22日に行われたリーガMX・クラウスーラの第8節サンルイス戦に先発。これがクラブでのデビュー戦であり、チームの3-1勝利に貢献した。ラモスは昨夏にセビージャを離れてからフリーの時間が続いていたが、モンテレイはなぜラモスの獲得に動いたのか。そこには、今夏に迫るク