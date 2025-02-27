ボルティモア・オリオールズの菅野智之投手が、日本時間2月27日、加入後初めてとなる対外試合に登板した。この日の対戦相手は、ピッツバーグ・パイレーツ。先発し2回を投げ、2安打無失点と好投を披露した。菅野はこの試合で、ベテランの技とも言える多彩な変化球を試した。カットボールやスプリット、シンカーなど全6球種を駆使して打者を翻弄した。MLBのデータ分析システム「スタットキャスト」によれば28球中、6割超の17球がスト