冬の移籍市場が閉まる直前の今月3日、マティス・テルは出場機会を求めてバイエルン・ミュンヘンから期限付き移籍でトッテナムに加入した。フランスの世代別代表に名を連ね、マンチェスター・ユナイテッドやチェルシー、アーセナルといったプレミアリーグでのライバル達も関心を示していたテルを獲得できたことは、トッテナムにとって非常に大きな補強になるはずだった。しかし、加入後にテルは公式戦5試合に出場して1ゴール0アシス