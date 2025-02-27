MLBの開幕シリーズ、カブス対ドジャースの日本開催を記念して、オフィシャルストアが東京・渋谷の宮下公園と、東京スカイツリーに期間限定オープンする。ファナティクス・ジャパン合同会社が発表した。宮下公園の店舗は3月6日から23日まで、多目的運動施設「サンドコート」内で、また東京スカイツリーの店舗は3月8日から19日まで、1階SKYTREE SPACEで営業。「MLB Tokyo Series」の開催を記念したパッチ付きのユニフォームやフェイ