25日に行われた米プロバスケットボールNBAで八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズはダラス・マーベリックスと試合を行い、107-99で勝利を収めている。八村塁は先発出場し、チーム最長の38分26秒プレイし15得点、6リバウンド、2ブロックを記録した。この試合で一番の注目を集めたのはルカ・ドンチッチだ。アンソニー・デイビスとの電撃トレードでレイカーズに加入して以来、初のマーベリックス戦となっていた。ドンチッチは古