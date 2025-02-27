サンディエゴ・パドレスの松井裕樹投手が、2度目のオープン戦のマウンドに上がった。この日は、アリゾナ州ピオリアでロサンゼルス・エンゼルスと対戦。5回から4番手で登板すると、1回無安打無失点と好投した。前回の登板では高めのボールをホームランにされ、持ち味である打者のタイミングを外す投球術を生かしきれなかったと反省。今回は、フォームを修正して臨み、先頭打者こそ四球を与えたものの、スプリットで後続を併殺打と遊